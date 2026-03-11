Attentato! Camion sfonda transenne Casa Bianca | la situazione

Un camion ha colpito e attraversato le barriere di sicurezza che circondano la Casa Bianca a Washington. L’incidente ha provocato una scena di tensione, con agenti di polizia presenti sul posto. Non sono stati segnalati feriti o danni strutturali rilevanti, e le autorità stanno gestendo la situazione. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Un camion ha urtato e superato le barriere di sicurezza posizionate a protezione della Casa Bianca, a Washington. L'episodio è avvenuto intorno alle 6:30 del mattino (ora locale) e ha attivato l'intervento immediato delle forze dell'ordine. Secondo quanto riportato dal New York Post, l'autista è stato fermato sul posto e arrestato. Le autorità hanno comunicato che «non si registrano feriti». Photos of the vehicle the crashed through a barricade at the White House, leading to one arrest. No injuries reported.: @PenguinSix https:t.conxGK3wnAtf pic.twitter.comqk9aJdY8pj — Breaking911 (@Breaking911) March 11, 2026 Camion contro le transenne della Casa Bianca: intervento immediato e area isolata.