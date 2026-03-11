Attacco Iran Meloni | In situazioni di crisi serve che Nazione si compatti – Il video

Il 11 marzo 2026 un video mostra la dichiarazione di una leader politica che, commentando l’attacco dell’Iran, afferma che in situazioni di crisi è importante che il paese si unisca. La frase si concentra sulla necessità di compattezza nazionale durante momenti difficili. La dichiarazione viene rilasciata in un momento di tensione internazionale legato ai recenti eventi.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "E' sempre auspicabile nelle fasi più difficili della storia, che una nazione come la nostra sappia compattarsi". Lo ha affermato la presidente Meloni in Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Meloni ha telefonato a Sal Da Vinci», la premier su “Per sempre sì” prima del referendum: «È un bel regalo». L’idea per i comizi Sondaggio Swg, frena il partito di Giorgia Meloni. Non va meglio a Vannacci: quanto recuperano Conte e Schlein Mezza riforma della giustizia è un’incognita, perché affidata alla legge ordinaria che non c’è ancora. Ecco i punti decisivi che la legge costituzionale non ha scritto «Se vince il no, scappo. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Attacco Iran, Crosetto: Crisi di elevata intensità, serve coordinamento con alleati – Il video(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 "La crisi in corso presenta caratteristiche di elevata intensità, ampiezza e un'evoluzione estremamente rapida...

Meloni: Crisi in Iran tra le più complesse degli ultimi decenni, serve serietà – Il video(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Voglio relazionare al parlamento e relazionarmi con le forze politiche su come affrontare la crisi in Medio...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Attacco Iran

Temi più discussi: Iran, Meloni: sul terrorismo intelligence mobilitata. Attacco Usa-Israele senza coinvolgere partner Ue; Guerra all’Iran? Colpa di Putin. L’attacco spiegato da Meloni; Meloni sull’attacco Usa contro l’Iran: Non condanno né condivido, non ho gli elementi per prendere una posizione; Sorpresa! | Gli Stati Uniti non ci hanno avvisato dell’attacco all’Iran, ma è normale.

Attacco all’Iran, Meloni: Pronti alle accise mobili e a tassare chi specula sui carburanti. Usa-Israele fuori dal diritto internazionaleGiorgia Meloni si presenta alle Camere cercando di mantenere l’equilibrio tra il rapporto con Donald Trump e quello con i leader europei, mentre la politica italiana appare in confusione sulla guerra ... ilfattoquotidiano.it

Attacco all’Iran, Meloni oggi in aula: la destra non cita Trump. Pd-5S divisiLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Attacco all’Iran, Meloni oggi in aula: la destra non cita Trump. Pd-5S divisi pubblicato il 11 Marzo 2026 a firma di Wanda Marra e Giacomo Salvini ... ilfattoquotidiano.it

Radio1 Rai. . Nel dodicesimo giorno di guerra, la nuova Guida Suprema dell'Iran Mojtaba Khamenei sarebbe stato ferito in un attacco ma si troverebbe ora in un luogo sicuro (Fonte AFP). Mentre Teheran annuncia di aver effettuato attacchi "su larga scala" c - facebook.com facebook

Il sostegno degli israeliani all’attacco contro l’ #Iran è quasi unanime e cambia il quadro politico interno. Per #Netanyahu la guerra diventa l’occasione per riscrivere la narrazione del 7 ottobre. Il blog di @UgoTramballi: x.com