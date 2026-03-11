In dieci giorni si sono verificati tre deragliamenti di tram, eventi che sollevano dubbi sul funzionamento del trasporto pubblico su rotaia. Questi incidenti si sono verificati mentre il tram continua ad essere considerato un mezzo efficiente per muoversi in città. La frequenza degli episodi ha portato a una riflessione sulla sicurezza e sull’affidabilità del sistema di trasporto pubblico locale.

Gli incidenti riaccendono dunque l’attenzione su un sistema storico del trasporto milanese: promosso dagli esperti, ma bisognoso di investimenti e scelte politiche per restare competitivo Tre deragliamenti di tram in dieci giorni autorizzano se non a mettere in discussione il trasporto su rotaia quantomeno a una riflessione sul suo stato di salute. Parlando di un settore centrale del Tpl, con circa 160 km di rete, 17 linee di tram, una flotta di quasi 400 mezzi che assicura ogni giorno circa 5.000 corse. Gestito da Atm. Numeri imponenti che non nascondono un’età piuttosto avanzata, a Milano le prime linee alimentate con l’elettricità risalgono a fine 800. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Attaccati al tram, che resta un mezzo ottimo per muovesi in città

