Atletico Madrid-Tottenham 5-2 | l’esordio in Champions League di Kinsky dà lavoro alla squadra di Tudor

L’Atletico Madrid ha battuto 5-2 il Tottenham nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Durante la partita, Antonin Kinsky ha commesso due errori che hanno influito sul risultato finale. La squadra di Tudor ha dominato il match, portandosi avanti già nel primo tempo e mantenendo il vantaggio fino alla fine. La partita ha visto anche alcuni gol nel secondo tempo, con l’Atletico Madrid che ha consolidato il risultato.

Antonin Kinsky ha vissuto un debutto in Champions League da dimenticare poiché i suoi due errori hanno visto il Tottenham perdere 5-2 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. Kinsky ha commesso due errori e ha subito tre gol nei primi 15 minuti al Metropolitano, prima di essere sostituito da Guglielmo Vicario appena due minuti dopo. Ma anche con Vicario tra i pali, gli Spurs non sono riusciti a riprendersi dai danni iniziali, lasciandoli con una montagna da scalare nella gara di ritorno della prossima settimana in casa. Kinsky è stato poi sostituito da Vicario, che stava raccogliendo la palla dalla rete cinque minuti dopo essere entrato quando Robin Le Normand ha visto il suo colpo di testa oltrepassare di poco la linea.