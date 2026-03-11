Atletica i convocati dell’Italia per i Mondiali Indoor | tante punte di diamante arriva il debutto di una giovanissima

L’Italia ha annunciato i convocati per i Mondiali Indoor di atletica che si terranno a Torun, in Polonia, dal 20 al 22 marzo. Tra gli atleti scelti ci sono diverse punte di diamante, tra cui anche una giovane promessa che farà il suo debutto in questa competizione. La squadra italiana si prepara a confrontarsi con le principali nazionali mondiali.

L'Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che andranno in scena a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Il DT Antonio La Torre ha convocato 26 azzurri (13 uomini e 13 donne), eguagliando il record di Parigi 1997 per quanto riguarda le presenze individuali in una rassegna iridata in sala. Nella delegazione tricolore spiccano i medagliati delle Olimpiadi di Parigi 2024 e dei Mondiali 2025, chiaramente per quanto concerne le discipline che figurano anche nel programma di questo evento. Riflettori puntati su Mattia Furlani, che si presenterà da Campione del Mondo di salto in lungo all'aperto e al coperto.