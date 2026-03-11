Ater sotto assalto | minacce e violenza contro il presidente

A Venezia, la sede dell’Ater è stata teatro di un’ondata di violenza e minacce contro il presidente Marco Mestriner. Sono stati trovati messaggi minatori e ci sono stati tentativi di entrare di forza nell’edificio. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni nella zona. Nessun altro dettaglio sui responsabili o sulle motivazioni.

Un’escalation di violenza e minacce ha colpito la sede dell’Ater a Venezia, con il presidente Marco Mestriner bersaglio diretto di intimidazioni scritte e tentativi d’irruzione fisica. I fatti si collegano direttamente agli scontri avvenuti al complesso del Circus di Chirignago, dove l’illegalità abitativa sta generando un clima di impunità percepita. La situazione è esplosa tra domenica notte e lunedì mattina, quando il vertice dell’ente per le case popolari ha ricevuto messaggi allarmanti da numeri sconosciuti, seguiti poco dopo da un gruppo di quattro persone che hanno cercato di forzare l’accesso agli uffici. Le forze dell’ordine sono state chiamate immediatamente per fermare il tentativo di ingresso non autorizzato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ater sotto assalto: minacce e violenza contro il presidente Articoli correlati Leggi anche: Il presidente dell'Ater minacciato, insulti e calci alla porta della sede Bomba carta sotto un'auto, esplosione e tanta paura nel quartiere AterAttimi di tensione oggi poco dopo mezzogiorno in via degli Eroi, angolo via Capocci, a Cassino nel sud della provincia di Frosinone, dove una...