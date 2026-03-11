L’Atalanta ha subito una pesante sconfitta per 6-1 contro il Bayern Monaco in una partita valida per la competizione europea. La squadra di Raffaele Palladino è stata dominata sul campo, con i tedeschi che hanno segnato numerosi gol senza grande resistenza. La gara ha visto una netta differenza di livello tra le due formazioni, lasciando spazio a una riflessione sulla prestazione della squadra bergamasca.

Nico Gonzalez torna alla Juventus? La posizione di Spalletti è chiara, ma l’argentino ha questa idea sul futuro. Confessione inaspettata! Calciomercato Milan: mirino su Brandt a zero, suggestione Sergio Ramos e spunta Gila in difesa. Cosa potrebbe succedere in estate Tonali Arsenal, frenata per il centrocampista italiano? Svelata la decisione in vista della prossima stagione Bisseck Inter, il club prepara il rinnovo contrattuale: la strategia e le cifre. Un altro difensore pronto a rinnovare Nico Gonzalez torna alla Juventus? La posizione di Spalletti è chiara, ma l’argentino ha questa idea sul futuro. Confessione inaspettata! Pato riavvolge il nastro: «Amo il San Paolo, il Corinthians ha scommesso su di me. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Atalanta travolta dal Bayern Monaco ma guai a rimangiarsi tutto: memoria corta, la profezia e quella lezione ai colossi. L’analisi a freddo dopo il 6-1

Articoli correlati

Atalanta travolta con punteggio tennistico: Dea umiliata dal Bayern Monaco in Champions LeagueL’Atalanta è stata travolta dal Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale della Champions League e nei fatti la lotta per il passaggio del...

Atalanta travolta dal Bayern Monaco: 6-1 a Bergamo, Champions League finita tra errori e dominio tedescoLa Champions League dell’Atalanta rischia di essere già segnata dopo una notte durissima alla New Balance Arena.

Atalanta-Bayern in Champions, il dg Marino: 'Serve la partita della vita'

Aggiornamenti e notizie su Bayern Monaco

Temi più discussi: Champions: League: Atalanta travolta in casa 6-1 dal Bayern Monaco nell'andata degli ottavi; Champions League, Atalanta travolta 6-1 dal Bayern Monaco; Champions League, Atalanta travolta dal Bayern Monaco; Atalanta travolta con punteggio tennistico: Dea umiliata dal Bayern Monaco in Champions League.

Atalanta travolta dal Bayern Monaco: 6-1 a Bergamo, Champions League finita tra errori e dominio tedescoLa Champions League dell’Atalanta rischia di essere già segnata dopo una notte durissima alla New Balance Arena. Il Bayern Monaco domina l’andata degli ottavi ... thesocialpost.it

Il Bayern dilaga con l'Atalanta, Kimmich: Mai visto tifosi incitare così sul 6-1L'Atalanta è stata travolta dal Bayern Monaco e Joshua Kimmich, centrocampista dei bavaresi, ha commentato al sito ufficiale del club il 6-1. tuttomercatoweb.com

La pesante sconfitta dell’Atalanta contro il Bayern Monaco complica la corsa dell’Italia nel ranking UEFA stagionale. Il distacco dalla Germania cresce e il quinto posto in Champions League per la Serie A diventa sempre più difficile: https://fanpa.ge/dVfH9 - facebook.com facebook

Anche il capitano del Bayern Monaco è rimasto impressionato dal supporto dei tifosi dell’Atalanta nonostante il risultato finale x.com