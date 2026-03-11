Atalanta di Palladino | disfatta in casa con lo scatenato Bayern 1-6 Non basta Pasalic per una remuntada Gli altri risultati

L'Atalanta di Raffaele Palladino ha subito una pesante sconfitta in casa contro il Bayern Monaco, con il punteggio di 1-6 nella partita degli ottavi di Champions League. Pasalic ha segnato un gol, ma non è bastato a evitare la sconfitta. La gara si è conclusa con un risultato severo, che mette in discussione le chance della squadra nelle prossime fasi del torneo.

BERGAMO – Non se l’aspettava, Raffaele Palladino, una lezione così dura dal Bayern, in casa. Atalanta travolta 1-6 nella gara d’andata degli ottavi di Champions. Discorso chiuso. Impensabile di andare a vincere 5-0 a Monaco. I campioni della Bundesliga, nonostante l’assenza del loro centravanti titolare Kane, ipotecano l’accesso ai quarti di finale per la settima volta negli ultimi dieci anni. Tre gol per tempo dei bavaresi: Stanisic, Olise e Gnabry nella prima frazione, a cui fanno seguito Jackson, ancora Olise e Musiala nella ripresa. Un’autentica dimostrazione di forza del Bayern di fronte ad un’Atalanta apparsa troppo arrendevole una volta incassato il primo gol. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Atalanta di Palladino: disfatta in casa con lo scatenato Bayern (1-6). Non basta Pasalic per una remuntada. Gli altri risultati Articoli correlati LIVE Alle 21 Atalanta-Bayern: Palladino con Samardzic. Bayern senza Neuer, in dubbio anche KaneL'inglese rappresenta il grande dubbio di giornata: ha fastidio al polpaccio e potrebbe partire dalla panchina, eventualità che porterebbe Gnabry a... Leggi anche: Atalanta-Inter, le ultime: Palladino verso il 3-4-2-1 con Pasalic avanzato Altri aggiornamenti su Atalanta di Palladino disfatta in casa... Temi più discussi: Atalanta, Palladino dopo il ko di Sassuolo: Niente alibi. L’espulsione? Paradossalmente ci ha penalizzato; Atalanta, Palladino: Fatiche di Champions un alibi, l'inferiorità numerica è andata a loro vantaggio; Atalanta-Sassuolo, la sconfitta all'andata e il mondo dopo Juric: ritmo da secondo posto. La tabella di marcia; L'Atalanta vola in Champions e in campionato con la cura Palladino Serie A Enilive. Atalanta, disfatta totale: nerazzurri umiliati da un Bayern in formato Jannik SinnerLa gara valida per l'andata degli ottavi di Champions League termina con una sconfitta pesantissima per gli orobici: 0-6 il risultato finale. Il calcio italiano è a novanta minuti dal perdere l’ultima ... sportal.it Atalanta-Bayern Monaco, diretta Champions League: risultato in tempo reale, Palladino sfida KompanyLa Dea affronta la squadra di Kompany alla New Balance Arena: in ballo una fetta importante di qualificazione ai quarti di finale ... tuttosport.com Palladino prima di Atalanta-Bayern 1-6: “Li abbiamo studiati, vogliamo giocarcela, metto due punte e 4 giocatori d’attacco” A Capello a Sky: "Cerchiamo i duelli, cerchiamo di andare a togliere il respiro agli avversari e andare a prenderli alti. Mister, so che lei n facebook Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Italia alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League #Calcioinpillole #Palladino #Atalanta #Cha x.com