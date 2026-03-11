Atalanta di Palladino | disfatta in casa con lo scatenato Bayern 1-6 Non basta Pasalic per una remuntada Gli altri risultati

L'Atalanta di Raffaele Palladino ha subito una pesante sconfitta in casa contro il Bayern Monaco, con il punteggio di 1-6 nella partita degli ottavi di Champions League. Pasalic ha segnato un gol, ma non è bastato a evitare la sconfitta. La gara si è conclusa con un risultato severo, che mette in discussione le chance della squadra nelle prossime fasi del torneo.

BERGAMO – Non se l’aspettava, Raffaele Palladino, una lezione così dura dal Bayern, in casa. Atalanta travolta 1-6 nella gara d’andata degli ottavi di Champions. Discorso chiuso. Impensabile di andare a vincere 5-0 a Monaco. I campioni della Bundesliga, nonostante l’assenza del loro centravanti titolare Kane, ipotecano l’accesso ai quarti di finale per la settima volta negli ultimi dieci anni. Tre gol per tempo dei bavaresi: Stanisic, Olise e Gnabry nella prima frazione, a cui fanno seguito Jackson, ancora Olise e Musiala nella ripresa. Un’autentica dimostrazione di forza del Bayern di fronte ad un’Atalanta apparsa troppo arrendevole una volta incassato il primo gol. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

