Atalanta contro Bayern Monaco | formazioni ufficiali degli ottavi di finale Scopri i dettagli!

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Atalanta e Bayern Monaco in vista degli ottavi di finale di Champions League. La partita si gioca oggi, con le squadre pronte a scendere in campo secondo le formazioni comunicate. Entrambe le formazioni sono state annunciate ufficialmente prima del calcio d'inizio.

Harry Kane non è in forma per partire titolare con il Bayern Monaco contro l'Atalanta nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì sera a Bergamo. L'allenatore Raffaele Palladino schiera Gianluca Scamacca e Nikola Krstovic in un attacco a due per La Dea. L'Atalanta è l'unica squadra italiana rimasta in corsa nella Champions League per la stagione 2025-26, dopo l'eliminazione di Juventus e Inter nel turno di play-off, e quella di Napoli alla fine della fase di campionato.

