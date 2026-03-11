Atalanta-Bayern Monaco 1-6 crollo nerazzurro e ottavi di Champions League già compromessi

L'Atalanta ha subito una pesante sconfitta contro il Bayern Monaco, finita 1-6, che mette in discussione la qualificazione agli ottavi di Champions League. La partita si è svolta a Bergamo il 10 marzo 2026, con la squadra nerazzurra che aveva raggiunto questa fase dopo aver superato i playoff e aver rimontato il Borussia Dortmund. La sconfitta ha segnato un risultato netto e senza appelli.

Bergamo, 10 marzo 2026 - Agli ottavi di finale di Champions League l' Atalanta ci è arrivata passando dai playoff e da una clamorosa rimonta ai danni del Borussia Dortmund. Da una compagine tedesca all'altra, con il serio rischio di dover imbastire un'altra impresa ancora più epica per avanzare nel torneo continentale. Alla New Balance Arena, dopo appena 25', il Bayern Monaco conduce infatti per 3-0 grazie a Stanisic, Olise e Gnabry, ma la 'pioggia' non finirà qui. Nella ripresa Jackson, di nuovo Olise e Musiala arrotondano il punteggio per la squadra di Kompany, mentre quella di Palladino sembra già ko nonostante il ritorno ancora da disputare.