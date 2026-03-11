Durante la partita tra Atalanta e Bayern Monaco, terminata con un punteggio di 1-6, Fabrizio Biasin ha pubblicato un post su X in cui ha difeso il lavoro dell’Inter di Inzaghi negli ultimi anni, definendo quanto fatto come un “miracolo sportivo”. La sua osservazione ha attirato l’attenzione su un aspetto della prestazione nerazzurra, nonostante la sconfitta.

Inter News 24 Atalanta Bayern è stato un assist per Fabrizio Biasin, il giornalista con un post su X ha difeso quanto fatto dall’Inter di Inzaghi negli ultimi anni. Ieri sera è andata in scena la prima tranche dell’andata degli ottavi di finale della Champions League. L’Atalanta, unica italiana rimasta nella competizione, ha incassato un sonoro 1-6 dal Bayern Monaco di Vincent Kompany. Una vera e propria lezione di calcio da parte dei bavaresi. Un risultato che sommato alle eliminazioni premature di Inter, Juventus e soprattutto Napoli, ha dato spazio alle solite riflessioni sul calcio italiano e sulle grandi differenze con le big europee. C’è anche chi, come Fabrizio Biasin, ha tirato in ballo quanto fatto in questi anni dall’Inter con Simone Inzaghi in panchina. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Atalanta Bayern 1-6, Biasin difende il lavoro dell’Inter: «La verità è che è stato un miracolo sportivo»

Articoli correlati

Atalanta, ufficiale il calendario di marzo: serie Bayern-Inter-Bayern in 8 giorniNon soltanto il calendario della Champions League: nella giornata di venerdì 27 febbraio, l’Atalanta ha scoperto anche quali saranno tutti i suoi...

Pronostico Atalanta-Bayern Monaco: il piano di Palladino per un altro miracoloAtalanta-Bayern Monaco è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv,...

Una raccolta di contenuti su Atalanta Bayern

Temi più discussi: Champions: League: Bayern troppo forte fa 6-1, è notte fonda Atalanta; Atalanta-Bayern Monaco 1-6, pagelle: Palladino audace o presuntuoso?; Il Bayern Monaco spadroneggia a Bergamo: sei gol! Atalanta asfaltata; Champions League, Atalanta-Bayern 1-6: doppietta di Olise, gol di Stanisic, Gnabry, Jackson, Musiala e Pasalic ? Stadio di Bergamo Approfondisci qui ?? https://www.rainews.it/maratona/2026/03/champions-league-andata-ottavi-finale-atalanta-bayern-mon.

Atalanta-Bayern Monaco 1-6: video, gol e highlightsSerata nerissima per l’Atalanta che già dopo i primi 90’ vede sfumare le possibilità di accesso ai quarti di Champions. Il Bayern domina alla New Balance Arena, vince 6-1 e mette l’ipoteca sul passagg ... sport.sky.it

Atalanta-Bayern 1-6, gol e highlights: segnano Stanisic, Olise, Gnabry, Jackson e MusialaBayern Monaco e Atalanta non si sono mai affrontate prima d'ora in competizioni europee. I tedeschi hanno perso il loro ultimo scontro a eliminazione diretta contro un'avversaria ... sport.sky.it

ATALANTA-BAYERN 1-6 CAPELLO DURISSIMO: TRACOLLO CHE INTERROGA TUTTO IL CALCIO ITALIANO "Ha detto bene Nebuloni a De Roon. L'Atalanta si è presentata spregiudicata e offensiva e ha pensato di affrontare una squadra, il Bayern - facebook.com facebook

#Palladino si inchina al Bayern: "Sono ingiocabili. Ma l'Atalanta non cambierà la sua identità" x.com