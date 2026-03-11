Atalanta bastonata dal Bayern la carica di capitan De Roon | Dobbiamo uscire più forti da questa sconfitta

L'Atalanta ha subito una pesante sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco, con il punteggio di 6-1 alla New Balance Arena. Dopo la partita, il capitano nerazzurro ha invitato la squadra a rimanere unita e a trarre forza dalla delusione. Nessun altro dettaglio o commento sulle cause dell'esito è stato fornito.

Bergamo, 11 marzo 2026 – “Dobbiamo uscire ancora più uniti e più forti da questa sconfitta”. Dalla sconfitta casalinga con punteggio tennistico, per 6- 1, subita ieri sera alla New Balance Arena contro il Bayern Monaco, il capitano nerazzurro Marten De Roon prova a tirare fuori qualcosa di buono. Intanto il sostegno del pubblico incessante, dal primo al novantacinquesimo minuto, con gli applausi rivolti alla squadra dopo il fischio finale. “È un pubblico che ho imparato a conoscere e amare ormai dieci anni fa: questo affetto sconfinato ci dà tantissimo. Ci hanno visti in grandissima difficoltà contro una squadra che si è rivelata fortissima, eppure dal primo fino all'ultimo minuto ci hanno sostenuto incessantemente, hanno cantato per noi e ci sono stati vicini nel momento del bisogno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

