L’Atalanta ha concluso gli allenamenti e ha preso un giorno di riposo dopo la sconfitta per 1-6 contro il Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League. La squadra si preparerà ora per la trasferta di sabato a San Siro, con la ripresa degli allenamenti prevista giovedì. Nessun altro impegno ufficiale è in programma fino alla prossima partita.

CALCIO. Dopo la batosta contro il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League (1-6), mercoledì giornata di riposo per l’Atalanta. La ripresa è fissata per giovedì. Mercoledì di riposo per l’Atalanta dopo la pesante sconfitta nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, dominatore della sfida di Bergamo terminata 6-1 per i tedeschi. I nerazzurri devono voltare rapidamente pagina perché sabato 14 marzo sono attesi da una delicata sfida sul campo dell’Inter (ore 15 a San Siro, arbitro Manganiello di Pinerolo). E contro la capolista finalmente l’infermeria dovrebbe iniziare a svuotarsi: Scalvini ha recuperato dalla botta al ginocchio che l’aveva costretto a saltare l’Udinese (mentre in Champions era squalificato) e dovrebbe essere convocato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta a riposo: giovedì la ripresa in vista della trasferta di sabato a San Siro

Articoli correlati

Fiorentina: Christensen in porta contro il Rakow. Kean a riposo in vista della Cremonese. Anche Solomon in ripresaFIRENZE – Oliver Christensen difenderà la porta della Fiorentina nella partita di giovedì 12 marzo 2026, alle 21, contro il Rakow, gara di andata...

Inter Bologna, preparazione intensa per i nerazzurri in vista della sfida di San SiroMercato Inter, i nerazzurri mettono la freccia per Goretzka: la concorrenza con il Milan e l’ingaggio del centrocampista.

Una raccolta di contenuti su San Siro

Discussioni sull' argomento Atalanta a riposo: giovedì la ripresa in vista della trasferta di sabato a San Siro; Inter, Bastoni migliora e può stringere i denti: l'Atalanta è nel mirino; Senza Rabiot l’Olimpico fa più paura: il Milan con la Lazio ha subìto l'unico ko fuori casa in stagione!; Bastoni migliora, ma lunedì usava una stampella per camminare: il punto verso Inter-Atalanta.

Atalanta a riposo: giovedì la ripresa in vista della trasferta di sabato a San SiroDopo la batosta contro il Bayern Monaco, mercoledì giornata di riposo per l’Atalanta. La ripresa è fissata per giovedì. ecodibergamo.it

Lo Spettacolo di San Siro Milan Nel Cuore - facebook.com facebook

Nuovo “ #Bernabéu” o lattina d’alluminio Come Scaroni con il nuovo San Siro, anche il #Real Madrid aveva proclamato che avrebbe costruito lo stadio più bello del mondo. Risultato I madridisti lo chiamano “La Lattina” o “Il Silos”… @tancredipalmer x.com