In Italia, chi si prende cura di un familiare convivente con grave disabilità lo fa senza ricevere aiuti o riconoscimenti ufficiali. Una caregiver ha lanciato un appello a firmare una petizione su IoScelgo, sottolineando la difficoltà di essere riconosciuta come lavoratrice. La sua richiesta riguarda la necessità di ottenere un riconoscimento ufficiale per il ruolo di assistente familiare.

Per questo, come denunciano i caregiver che ogni giorno assistono i propri cari, serve il prima possibile una legge dello Stato per garantire adeguati supporti e sostegni economici idonei. La legge è attesa da 30 anni e da 15 ci lavorano in parlamento, eppure ancora non c’è. “I caregiver familiari vanno riconosciuti come lavoratori”: oltre 8mila firme per la petizione di IoScelgo a governo e Parlamento Con questo spirito Alessandra Corradi, mamma di un figlio con gravi disabilità, tra le ideatrici e portavoce di Caregiver Familiari Uniti (CFU), coordinamento nazionale nato a ottobre che può contare su circa 20mila persone e che è seguito su Facebook da più di 13mila follower, ha lanciato sulla piattaforma online IoScelgo una petizione intitolata “Il caregiver familiare h24 va riconosciuto come lavoratore”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Assistiamo i nostri familiari h24 senza aiuti. Riconoscerci come lavoratori è una sfida culturale”: l’appello di una caregiver a firmare la petizione su IoScelgo

Articoli correlati

Leggi anche: “I caregiver familiari vanno riconosciuti come lavoratori”: oltre 8mila firme per la petizione di IoScelgo a governo e Parlamento

“Francesca Albanese accusata ingiustamente, Mattarella intervenga”: la petizione su IoScelgo dopo l’attacco di Francia e GermaniaFrancesca Albanese è stata accusata ingiustamente dalla Francia e per questo Sergio Mattarella dovrebbe intervenire.

Una selezione di notizie su Assistiamo i nostri familiari h24 senza...

Argomenti discussi: Lavoro domestico, Regione Lombardia sostiene le famiglie; Italiani bloccati nel Golfo, task force per rimborsi e assistenza.