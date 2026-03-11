Assetto idrogeologico i sindaci del Ravennate sul Pai Po | Bene la tutela delle comunità ma restano incertezze

I sindaci del Ravennate si sono confrontati sul Piano di Assetto Idrogeologico relativo al Pai Po, evidenziando come il piano rappresenti un passo importante per la sicurezza territoriale. Pur apprezzando le misure a tutela delle comunità, hanno sottolineato la presenza di alcune incertezze e aspetti ancora da definire, indicando la possibilità di ulteriori interventi e chiarimenti futuri.

Un piano di grande importanza per la sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio, che contiene aspetti a tutela della comunità, ma anche alcuni aspetti da chiarire e su cui, probabilmente, ci sarà da lavorare. I sindaci del territorio ravennate esprimono le proprie considerazione e.