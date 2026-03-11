Assegno unico pagamento marzo 2026 | importi e quando arriva

Il pagamento dell'assegno unico e universale per i figli a carico previsto per marzo 2026 si avvicina. Le autorità hanno comunicato le date esatte e gli importi che verranno corrisposti. Si tratta di un'operazione che interessa molte famiglie italiane, con le somme che saranno accreditate sui conti correnti dei beneficiari. La procedura sarà avviata nelle settimane successive.

(Adnkronos) – Si avvicina la data del pagamento dell'Assegno unico e universale per i figli a carico per marzo 2026. Questo mese segna anche un passaggio importante per gli importi di questa prestazione. Con l’inizio del nuovo anno, il rinnovo dell'Isee deve rappresentare un’operazione fondamentale per milioni di famiglie italiane. L'Indicatore della situazione economica equivalente è infatti lo strumento principale utilizzato dallo Stato per stabilire l’accesso a bonus, agevolazioni e prestazioni sociali. Il mancato aggiornamento dell’Isee 2026 nei tempi previsti, può comportare la perdita di importanti aiuti economici, anche per chi ne ha beneficiato negli anni precedenti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

