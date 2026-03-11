L’INPS ha pubblicato il 23 febbraio 2026 il messaggio numero 240, in cui spiega le novità riguardanti l’Assegno di Inclusione di marzo 2026. La comunicazione fornisce dettagli sulle date di pagamento e sulle regole aggiornate, in seguito alle modifiche introdotte dall’ultima legge di bilancio. La normativa riguarda la disciplina dell’ADI, contenuta nel Decreto-Legge del 4 maggio 2023, numero 48.

INPS ha chiarito con Messaggio 23 febbraio 2026 numero 240 le novità introdotte dall’ultima legge di bilancio alla disciplina dell’Assegno di Inclusione (ADI) contenuta nel Decreto – Legge 4 maggio 2023, numero 48. La principale modifica, ricorda l’Istituto, riguarda l’eliminazione del mese di sospensione che, finora, interveniva dopo i primi diciotto mesi di erogazione e dopo ciascun rinnovo. I nuclei familiari che presentano domanda di rinnovo del beneficio già dal mese successivo all’ultimo pagamento potranno evitare interruzioni del sostegno economico. In parallelo alle novità della Manovra 2026 proseguono, a marzo, le ricariche mensili della Carta ADI. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Assegno di inclusione di marzo 2026: date di pagamento e regole

