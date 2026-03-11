Assalto col camion da Gaga Bike | ladri speronano la vigilanza e abbandonano il bottino

Nella notte, alcuni ladri hanno tentato di mettere a segno un furto al negozio di biciclette Gaga Bike in via Codagnello a San Lazzaro. I malviventi hanno speronato la vigilanza con un camion e, dopo aver abbandonato il bottino, si sono dileguati. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio, che si è concluso con il tentativo di furto fallito.

Colpo ingente sventato nel corso di questa notte al negozio di biciclette Gaga Bike in via Codagnello, a San Lazzaro. I ladri, che avevano già caricato diverse bici costose a bordo di un camion, sono stati inseguiti dalle guardie di Metronotte e alla fine hanno dovuto abbandonare tutta la.