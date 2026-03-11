Aspettando Allegri | i ritardi studiati del Milan e il culto dell' attesa

Il Milan si prepara alla possibile attesa per il ritorno di Allegri, mentre i rossoneri affrontano già una serie di sanzioni. In questa stagione, la squadra ha accumulato 107 mila euro di multe a causa dei ritardi nei rientri in campo. La gestione delle tempistiche e le penalità sono al centro dell’attenzione, con i dirigenti che monitorano attentamente le dinamiche dei giocatori e dello staff.

Non serve Sherlock Holmes per appurarlo: strategia, non coincidenza. Se ne è convinto anche il Giudice Sportivo che, affibbiando 22 mila euro di multa al Milan per i 2 minuti di ritardo con cui è rientrato in campo nella ripresa del derby, ha precisato: "Recidiva reiterata continuata". È così, il Diavolo ha sforato i 100 mila euro di penale (107) per ingressi posticipati. Uno dice: "Mettete a posto l’orologio e risparmiate un patrimonio". Ma non si tratta di distrazione: è strategia, appunto. C’è Arteta (Arsenal) che piazza blocchi legali al portiere avversario su corner e c’è Allegri che trattiene i suoi in spogliatoio. "Andiamo, mister?", "Halma (calma, ndr), lasciamoli friggere in campo ancora un po'. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Aspettando Allegri: i "ritardi" studiati del Milan e il culto dell'attesa Articoli correlati Milan-Parma, Allegri vuole continuare la rincorsa aspettando il derby: il pronosticoDopo il recupero infrasettimanale contro il Como, i rossoneri tornare in campo a San Siro per affrontare la squadra di Cuesta: obbligatorio vincere... L’ossessione del risultato: il Milan di Allegri tra pragmatismo e l’ombra dell’InterIl Milan si riaffaccia sul proscenio di San Siro con l’algida determinazione di chi non vuole concedere sconti alla storia. Serie A, l'intervista a Sky Sport di Massimiliano Allegri dopo la vittoria del Milan contro il Como