Ascolti tv Le libere donne vince su Taratata ma parte in sordina

Il 10 marzo, i dati degli ascolti tv mostrano che “Le libere donne” ha ottenuto più spettatori rispetto a “Taratata”, anche se non ha raggiunto risultati eccezionali. La vittoria è stata netta, ma lo show di prima serata è partito senza grande impatto sul pubblico. La differenza tra le due trasmissioni si è confermata nei numeri, con “Le libere donne” che ha superato “Taratata” in termini di ascolti.

I dati degli ascolti tv del 10 marzo assegnano la vittoria a Le libere donne sebbene non abbia realizzato grandi risultati contro il meglio di Taratata Gli ascolti tv del 10 marzo assegnano la vittoria a Le libere donne, la fiction con Lino Guanciale, mentre Tarata, con il meglio di, realizza comunque buoni ascolti. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, Le libere donne vince su Taratata ma parte in sordina Articoli correlati Leggi anche: Ascolti tv 10 marzo: chi vince tra Le libere donne e Taratata, i dati di De Martino e Scotti Ascolti tv, Cuori vince sul Milionario, ma parte in sordinaI dati del 1° febbraio assegnano la vittoria a Cuori che però non fa il boom atteso, bene anche Il Milionario. Tutti gli aggiornamenti su Ascolti tv Le libere donne vince su... Temi più discussi: Ascolti tv ieri lunedì 2 marzo chi ha vinto tra Scherzi a Parte, Ulisse, Lo stato delle cose e Nicola Porro; Ascolti tv, La Ruota della Fortuna si riprende la vetta: straccia il meglio di Sanremo 2026 e aspetta De Martino; Ascolti tv ieri (9 marzo): il ritorno di Gassmann pigliatutto, Max Giusti cala ma tiene; Ascolti tv ieri sabato 28 febbraio chi ha vinto tra Sanremo 2026, Benvenuti al Sud e il delitto di Avetrana. Ascolti tv 10 marzo: chi vince tra Le libere donne e Taratata, i dati di De Martino e ScottiGli ascolti tv di martedì 10 marzo. In prima serata su Rai1 è stata trasmessa la fiction Le libere donne, mentre su Canale 5 Taratata-Tutto in una notte ... fanpage.it Ascolti tv martedì 10 marzo: Le libere donne, Taratata, DiMartedìAscolti tv 10 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Rai2, ascolti in picchiata con la striscia di Cerno. Debutto flop per la striscia meloniana che ha ottenuto il 5,4% di share - facebook.com facebook Rai2, ascolti in picchiata con la striscia di Cerno. L’Usigrai protesta: basta esterni x.com