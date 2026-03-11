ascolti tv del 10 marzo lino guanciale sfida paolo bonolis e spunta biggio

Martedì 10 marzo Rai 1 ha lanciato una nuova fiction, Le libere donne, con Lino Guanciale nei panni di Mario Tobino, uno psichiatra non convenzionale con una passione per la poesia. Nel cast della serie è presente anche Fabrizio Biggio, che ogni giorno accompagna Fiorello ne La Pennicanza e che è considerato l’uomo del momento, almeno per lo showman. Dopo il successo di Guerrieri, dunque, Rai 1 vuole replicare e confermarsi prima negli ascolti tv. Intanto, Canale 5 ha contrattaccato con una puntata di Taratata – Tutto in una notte, lo show musicale condotto da Paolo Bonolis. Su Rai 2 è andato in onda Stasera a letto tardi coi The Jackal e su Rai 3 Farwest. 🔗 Leggi su Dilei.it

