Nove imputati sono coinvolti in un’indagine a Roma che riguarda presunte tangenti e regali ai funzionari pubblici nel settore degli ascensori. La questione riguarda la manutenzione degli impianti installati nel patrimonio abitativo pubblico. La procura ha avviato un procedimento che coinvolge diverse persone, senza che siano stati ancora resi noti i nomi degli indagati.

La giustizia romana ha raggiunto un punto di non ritorno nell’inchiesta sulla manutenzione degli ascensori del patrimonio abitativo pubblico. Il sostituto procuratore Carlo Villani ha chiesto il rinvio a giudizio per nove indagati, tra cui due ditte appaltatrici, mentre altri sette soggetti hanno già concordato l’istituto del patteggiamento. Questa decisione chiude la fase delle indagini preliminari su un sistema di corruzione che ha coinvolto funzionari del dipartimento Simu di Roma Capitale. L’indagine ha messo in luce come i pagamenti alle imprese fossero subordinati alla consegna di mazzette e regali ai dipendenti comunali incaricati dei controlli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ascensori Roma: 9 imputati, mazzette e regali ai funzionari

