Aryna Sabalenka, tennista di successo, ha scelto di non togliere il suo anello di fidanzamento durante le partite. Il gioiello, valutato un milione di dollari, brilla al dito della giocatrice mentre affronta le sue avversarie. La decisione di indossarlo anche in campo ha attirato l’attenzione di appassionati e media, che osservano come il gioiello accompagni ogni suo movimento.

Ebbene, con il suo prezioso gioiello al dito la tigre bielorussa gioca il secondo turno del terzo giorno del BNP Paribas Open all'Indian Wells Tennis Garden contro la giapponese Himeno Sakatsume. Una vittoria in due set 6-4 e 6-2, seguita poi da altri due trionfi - sempre in due set - contro la rumena Jaqueline Cristian e anche Naomi Osaka, ottenendo così l'accesso ai quarti di finale della competizione. Non c'è che dire, fino a ora ha portato bene alla numero 1 del mondo che, come spiega in conferenza dopo la prima vittoria, giocare con l'anello non è pericoloso, anzi tutt'altro: «Abbiamo verificato attentamente se ci fosse la possibilità di perdere un diamante, e non c'è. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Aryna Sabalenka, il diamante strabiliante da un milione di dollari del suo anello di fidanzamento per abbagliare le avversarie

Articoli correlati

Leggi anche: Sabalenka show a Indian Wells: passa il turno e sfoggia l’anello di fidanzamento da un milione di dollari

Lily Collins ritrova l’anello di fidanzamento 3 anni dopo il furto: la storia del gioiello da oltre 10mila dollariLilly Collins ha ritrovato l'anello di fidanzamento che le era stato rubato tre anni fa in un hotel.

Contenuti utili per approfondire Aryna Sabalenka

Temi più discussi: Sabalenka in campo con un anello da un milione: Distrae le avversarie; Sabalenka si sposa: ecco l’anello e l'incredibile proposta da film. Chi è il fidanzato Georgios Frangulis; Sabalenka show a Indian Wells: passa il turno e sfoggia l'anello di fidanzamento da un milione di dollari; Aryna Sabalenka si sposa: proposta di nozze con diamante da 12 carati.

Ma come fa Aryna Sabalenka a giocare con l'anello di fidanzamento da quasi un milione di euro? La risposta spiazzanteAryna Sabalenka indossa l'incredibile anello da quasi un milione di euro regalo per la proposta di matrimonio del fidanzato Georgios Frangulis, la Tigre lo porta anche in campo e spiega perché ... sport.virgilio.it

Sabalenka a Indian Wells con l'anello da un milione anche in campo: «Spero che il diamante distragga le mie avversarie»Dopo il fidanzamento e il romantico video della scorsa settimana, la n. 1 del mondo sfoggia il suo anello da un milione di dollari non solo in conferenza stampa o alle premiazioni, ma anche in campo ... corriere.it

Aryna Sabalenka stacca il pass per i quarti di finale al WTA 1000 di Indian Wells in una parte di tabellone che ha perso tante protagoniste. Coco Gauff e Jasmine Paolini, le possibili rivali della bielorussa in semifinale, hanno infatti salutato anzitempo il BNP Pa - facebook.com facebook

Aryna #Sabalenka in versione 'Per sempre sì': la numero uno del mondo ha sfoggiato il suo anello di fidanzamento di diamanti da 12 carati nella partita di esordio a #IndianWells in cui ha battuto Himeno Sakatsume in due set, 6-4 6-2. @atptour @SabalenkaA x.com