Arriva su Prime Video BAR | Benvenuti a Roma con Saverio Costanzo Luca Telese Pino Marino

Su Prime Video è arrivato il film documentario “BAR: Benvenuti a Roma”, diretto da Roberto Maria Nesci. Il documentario presenta interviste e riprese in vari bar della capitale, mostrando diverse realtà del settore e il lavoro quotidiano degli operatori. Tra i protagonisti ci sono Saverio Costanzo, Luca Telese e Pino Marino, che condividono le loro esperienze e osservazioni sul mondo dei bar romani.

Arriva su Prime Video BAR: BENVENUTI A ROMA Film documentario diretto da Roberto Maria Nesci con Saverio Costanzo, Luca Telese, Pino Marino, Niccolò Senni e Mum Is The CEO Arriva su Prime Video BAR: Benvenuti a Roma, documentario prodotto da Unicorn, diretto da Roberto Maria Nesci e scritto da Maria Rita Di Bari, che racconta Roma da un punto di vista inedito e profondamente popolare: quello dei bar di quartiere. Nato come profilo Instagram seguito e riconosciuto per la sua capacità di osservare la città con ironia e sensibilità sociale, BAR: Benvenuti a Roma diventa oggi un film documentario che attraversa la Capitale dal piano strada, trasformando il bar in un osservatorio privilegiato sulle sue contraddizioni, fragilità e trasformazioni.