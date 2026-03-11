Il Panathinaikos si prepara ad affrontare il Megabox con una squadra carica e determinata, convinta che il fattore Arena possa fare la differenza. Le due squadre portano in campo simboli distinti, con il Megabox rappresentato dalle tigri e il Panathinaikos dal trifoglio. La partita si prospetta intensa, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo.

Speriamo che le tigri si mangino il trifoglio. Sono questi i due simboli rispettivamente di Megabox e Panathinaikos. Ovvero la sfida delle sfide. Chi vince alza la Challenge Cup. Due partite per assegnare il trofeo europeo che nessuno dei due club ha mai vinto. Il primo atto oggi alle 20 alla Vitrifrigo Arena, ritorno ad Atene il 18 marzo. Ieri all’Hotel Charlie di viale Trieste c’è stata la conferenza stampa di presentazione di questa finalissima. Al tavolo i due allenatori, Andrea Pistola per Vallefoglia, e Alessandro Chiappini per la formazione greca. E i due capitani Sonia Candi per le locali e Rogka Panagiota per le elleniche. Un clima sereno prima del fuoco che esploderà sull’astronave di via Gagarin e poi mercoledì prossimo al Glyfada Indoor Hall, 3500 posti, tutto già esaurito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Arriva il Panathinaikos. Le tigri sono ultracariche: "È l'Arena il fattore in più"

