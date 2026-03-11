Arrestato Choc nel mondo del calcio nuovi guai per l’ex calciatore

Un ex centrocampista inglese, di 43 anni, è stato arrestato dopo una lite violenta avvenuta in un golf club. L’uomo, noto per aver giocato in Premier League, ha accumulato 269 presenze nella massima serie inglese durante la sua carriera. L’arresto rappresenta un nuovo capitolo nei problemi giudiziari che lo coinvolgono, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’intervento delle forze dell’ordine.

Nuovi guai giudiziari per l’ex centrocampista inglese, oggi 43enne e protagonista di una lunga carriera in Premier League con 269 presenze, che è stato arrestato dopo una violenta lite avvenuta all’interno di un golf club. Durante l’episodio un uomo è rimasto gravemente ferito al volto e alle costole ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono state definite serie, ma stabili, dai medici che lo hanno preso in cura. Nei confronti dell’ex calciatore è stata formulata l’accusa di lesioni personali. La notizia, riportata dal Corriere della Sera, è emersa nella mattinata di martedì, una coincidenza che rende la vicenda ancora più delicata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

