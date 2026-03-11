Arrestato a Giugliano | 3 kg di droga tra i detersivi

A Giugliano in Campania, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 36 anni dopo aver scoperto circa tre chili di droga nascosti tra detersivi e prodotti per la pulizia. L’arresto è avvenuto durante una perquisizione, che ha portato al ritrovamento dello stupefacente nascosto tra i flaconi. L’uomo è stato portato in carcere e l’operazione è ancora in corso.

Un 36enne è stato arrestato a Giugliano in Campania dopo che i carabinieri hanno scoperto quasi tre chili di stupefacenti nascosti tra prodotti per la pulizia. L’operazione ha portato al sequestro di marijuana, hashish e oltre cinquemila euro in contanti, identificati come proventi dello spaccio. L’intervento si è svolto nel primo pomeriggio del 10 marzo 2026, quando i militari della compagnia locale hanno bussato all’appartamento del sospettato. La scoperta non è stata casuale ma frutto di un controllo mirato che ha rivelato una vera e propria struttura di smistamento occultata nella lavanderia domestica. La logica dell’occultamento: come nascondere il crimine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

