Arona 13 marzo | sospese attività ambulatoriali per festa patronale

Venerdì 13 marzo ad Arona le attività ambulatoriali presso il presidio sanitario di via San Carlo e nella Palazzina ex Nicotera in piazza De Filippi saranno sospese a causa della festa patronale della città. La decisione riguarda sia le prestazioni programmate nel presidio territoriale sia quelle nella struttura della ex Nicotera. La sospensione riguarda tutti i servizi ambulatoriali in entrambe le sedi.