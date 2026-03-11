Arona 13 marzo | sospese attività ambulatoriali per festa patronale
Venerdì 13 marzo ad Arona le attività ambulatoriali presso il presidio sanitario di via San Carlo e nella Palazzina ex Nicotera in piazza De Filippi saranno sospese a causa della festa patronale della città. La decisione riguarda sia le prestazioni programmate nel presidio territoriale sia quelle nella struttura della ex Nicotera. La sospensione riguarda tutti i servizi ambulatoriali in entrambe le sedi.
In occasione della festa patronale della città di Arona, venerdì 13 marzo, le attività ambulatoriali programmate svolte nel presidio sanitario territoriale (via San Carlo, 11) e le attività svolte nella Palazzina "ex Nicotera" (piazza De Filippi, 2) saranno sospese. Le attività riprenderanno.
