Armarium Jeans ‘giorgia’ | Qualità e prezzo

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Denim ‘lifestyle’ e finitura usata: come si sente la ‘Giorgia’. L’analisi del jeans ‘Giorgia’ di Armarium parte da una premessa fondamentale: la scelta del tessuto in cotone puro definisce immediatamente l’anima del capo. Il denim, per sua natura, è un materiale che richiede tempo per adattarsi al corpo dell’utilizzatrice, offrendo una struttura solida ma con quella flessibilità necessaria per il movimento quotidiano. La sensazione tattile attesa da questo tipo di tessuto è quella di una superficie strutturata, capace di mantenere la forma senza risultare rigida o scomoda. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Armarium Jeans ‘giorgia’: Qualità e prezzo Articoli correlati Leggi anche: Objects Iv Life Jeans ‘straight’: Qualità e prezzo Leggi anche: A.p.c. Trench ‘greta’: Qualità e prezzo