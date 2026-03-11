Argenta | due gelsi neri salvati e resi monumenti viventi

A Argenta, nella frazione di Campotto, due gelsi neri sono stati individuati come alberi di particolare valore e stanno per essere riconosciuti come monumenti viventi. Il sindaco ha inviato una richiesta alla Regione per ottenere il riconoscimento ufficiale di questi due alberi, che si trovano in una zona rurale e sono stati oggetto di attenzione pubblica.

Due maestosi gelsi neri nella frazione di Campotto, a Argenta, stanno per diventare monumentali grazie alla proposta del sindaco Baldini indirizzata alla Regione. L'iniziativa segue un intervento di arboricoltura avanzata che ha coinvolto la riduzione della chioma e l'installazione di cavi di sicurezza per contrastare i danni subiti nell'estate 2025. La notizia si colloca nel cuore del territorio argentario, dove il paesaggio agricolo e storico sta vivendo una fase critica di transizione. Questi alberi non sono semplici elementi botanici, ma testimonianze viventi di secoli di storia locale, legati indissolubilmente alla tradizione della bachicoltura da seta che ha plasmato l'economia della zona.