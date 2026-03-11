Arezzo | tir si ribalta sulla statale 73 e finisce nella scarpata

Arezzo, sulla SS 73 al km 145, un tir si è ribaltato e si trova nella scarpata. I vigili del fuoco sono sul posto per gestire l’incidente e mettere in sicurezza l’area. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle cause dell’incidente o eventuali feriti. La strada rimane chiusa o aperta al traffico in questa fase.

AREZZO – I vigili del fuoco stanno intervenendo ad Arezzo, sulla SS 73 al km 145 nel comune di Arezzo, per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante. Il tir, che stava percorrendo la SS73 verso Arezzo, è uscito di strada finendo in bilico nella scarpata sottostante. L'autista, uscito autonomamente, è stato preso in cura dal personale sanitario presente nel posto.Sul posto anche la Polizia Locale e il personale Anas.

