Architettura Fluida | l’alta sartoria in scena a Milano

A Milano si tiene l'evento "La Sartoria si mette in mostra" presso l'Atelier Marco Gabrielli, che apre al pubblico il suo spazio creativo. Viene presentato in anteprima il concept "Architettura Fluida", una visione sartoriale dedicata alle spose e alle cerimonie del 2026.

La sartoria come esperienza, come racconto che prende forma. Con l’evento “La Sartoria si mette in mostra”, l’Atelier Marco Gabrielli apre al pubblico il proprio universo creativo e presenta in anteprima il concept “Architettura Fluida”, visione sartoriale dedicata alla sposa e alla cerimonia 2026.. LOCATION E CONCEPT L’appuntamento è stato presso il suggestivo Appartamento di Lilith, in Piazza Castello 21, Milano. Una location di grande prestigio nel cuore della città, scelta per creare un dialogo armonico tra architettura storica e design sartoriale contemporaneo. “Architettura Fluida” non è una semplice presentazione di abiti, ma una vera e propria filosofia progettuale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

