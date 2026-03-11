Arbitri Serie A ufficiali le designazioni della 29ª giornata | torna La Penna dopo lo stop!

L’AIA ha annunciato ufficialmente le designazioni arbitrali per la 29ª giornata di Serie A. Tra gli arbitri assegnati, torna in campo dopo uno stop La Penna. Sono stati scelti ufficialmente gli ufficiali di gara per le partite tra Inter e Atalanta e tra Lazio e Milan, secondo quanto comunicato sul sito ufficiale dell’associazione.

