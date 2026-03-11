Il designatore degli arbitri, Rocchi, non incontrerà più gli allenatori di Serie A, ma si limiterà a confrontarsi esclusivamente con i presidenti delle squadre. La decisione arriva dopo pressioni da parte di Inter e Juventus, che avevano richiesto questa modifica. L’assenza dell’incontro tra Rocchi e gli allenatori rappresenta una novità nel calendario delle comunicazioni ufficiali.

Troppo elevato è il livello di tensione dei tecnici. Ma soprattutto la questione primaria è politica. Si discuterà della riformarivoluzione ma la guerra di potere resta la stessa Mg Genova 18122019 - campionato di calcio serie A Sampdoria-Juventus foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Gianluca Rocchi Non ci sarà più il tanto atteso incontro tra il designatore Rocchi e gli allenatori di Serie A. L’incontro del 23 marzo sarà limitato alla dirigenza dei club perché, scrive il Corriere della Sera, la questione è politica. C’è in ballo la riformarivoluzione arbitrale. Ne scrive il Corriere della Sera, con Monica Colombo e Carlos Passerini. Simonelli (presidente della Lega Serie A, ndr) oggi parteciperà a Sofia all’assemblea delle Leghe europee, occasione di confronto con i vertici degli altri campionati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Arbitri, Rocchi non incontrerà più gli allenatori ma solo i presidenti: Inter e Juve hanno fatto pressioni (Corsera)

