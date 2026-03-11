Arbitri addio AIA | nasce la società privata sul modello Premier

Una nuova società privata per gli arbitri sta per sostituire l’AIA, seguendo il modello adottato nella Premier League. La Serie A si sta preparando a questa trasformazione, che mira a eliminare le polemiche legate alle decisioni arbitrali e a uniformarsi agli standard del calcio inglese. L’obiettivo è introdurre un nuovo sistema di gestione e formazione degli arbitri nel massimo campionato italiano.

La Serie A si prepara a una rivoluzione copernicana per azzerare le polemiche arbitrali e allinearsi agli standard della Premier League. La FIGC e la Lega Serie A stanno accelerando i lavori per il varo della società privata degli arbitri, un ente autonomo scorporato dall' AIA che trasformerà i direttori di gara in professionisti d'élite sul modello inglese della PGMOL. Il progetto, fortemente voluto dal presidente Gabriele Gravina, punta a creare una classe arbitrale indipendente, slegata dalle dinamiche politiche e regolata da contratti di lavoro autonomo che diventeranno a tempo determinato al raggiungimento di una specifica soglia di presenze, con l'obiettivo di rendere operativa la riforma già dalla stagione 202627.