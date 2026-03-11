Arbitri 29ª Giornata | Guida per Lazio-Milan torna La Penna in A

L’Associazione Italiana Arbitri ha annunciato le designazioni ufficiali per la 29ª giornata di Serie A. Tra le partite in programma, si segnalano Lazio-Milan e il ritorno in A di La Penna come arbitro. Le designazioni riguardano diverse gare che coinvolgono squadre in corsa per posizioni di rilievo in classifica. La giornata si svolge con le decisioni dei fischietti pronte a incidere sugli esiti delle partite.

L’Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato le designazioni per la 29ª giornata di Serie A, delineando uno scacchiere di fischietti ad alta tensione per i match che decideranno la corsa Champions e lo Scudetto. Il big match dell’ Olimpico tra Lazio e Milan, posticipo domenicale delle 20:45, è stato affidato all’esperto Marco Guida, che sarà coadiuvato da Chiffi al VAR. Sabato pomeriggio a San Siro, per l’incrocio d’alta quota tra Inter e Atalanta, scenderà invece in campo Manganiello, con Gariglio a monitorare le operazioni dalla sala video. La notizia più rilevante sul piano disciplinare è il ritorno in massima serie di La Penna: dopo la bufera mediatica e le feroci polemiche seguite alla direzione di Inter-Juventus, l’arbitro romano rientra per dirigere il delicato scontro salvezza tra Pisa e Cagliari. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

