appunti per essere un buon telecronista sportivo

Parliamo di calcio, che è il miglior modo di parlare d’altro. Nel momento culminante del finale travolgente della goleada del Bayern Monaco sul campo dell’Atalanta, il telecronista di Sky ha allargato le braccia e ha commentato la quarta rete dei tedeschi con un mesto: “Eh, io ho saccheggiato il vocabolario”. Avendo elogiato la spettacolarità della prima rete e dovendo garantire un crescendo man mano che le segnature si accumulavano, alla quarta reiterazione non sapeva più su quali vette arrampicarsi e mal gliene è incorso, mi spiace per lui, in una partita finita 1-6. Quest’ammissione di non saper più cosa dire non va a detrimento della... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

