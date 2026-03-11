Da oggi a venerdi l’attenzione dello yachting internazionale sarà su Lido di Camaiore all’Una Hotel dove si tiene "Yare" (Yachting Aftersales & Refit Experience), business meeting alla sedicesima edizione, organizzato da Navigo nel distretto nautico tra Livorno e La Spezia. Si parla delle strategie nelle riparazioni e del post vendita, oltre agli incontri con le aziende. Questa mattina il District Tour porta i comandanti nei cantieri del cluster toscano, con accesso diretto alle aree produttive. Poi domani "The Superyacht Captains Forum" con la partecipazione di oltre 100 comandanti, 120 imprese e oltre 600 stakeholders internazionali,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Appuntamento con "Yare" giunto quest’anno alla sedicesima edizione

