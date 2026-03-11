Apple ha annunciato di aver sviluppato un sistema di intelligenza artificiale che può riconoscere i gesti delle dita e della mano attraverso l'analisi dei segnali elettrici muscolari. La società ha pubblicato un documento sul blog Machine Learning Research, spiegando le caratteristiche di questa nuova tecnologia. Il sistema si basa sull'interpretazione dei segnali provenienti dai muscoli, senza ulteriori dettagli tecnici.

Il dettaglio più sorprendente? Il modello può interpretare gesti mai visti durante l’addestramento, una capacità avanzata di generalizzazione che rappresenta un traguardo significativo nel machine learning. Il cuore della tecnologia è l’elettromiografia (EMG), che misura i segnali elettrici generati dai muscoli al momento della contrazione. Sebbene l’EMG sia già ampiamente utilizzata in campo medico per diagnosticare disturbi neuromuscolari o controllare protesi, Apple ne sta esplorando un utilizzo innovativo nel contesto consumer. Il principio alla base è semplice ma efficace: quando una persona muove la mano o le dita, i muscoli dell’avambraccio producono segnali elettrici. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Apple sviluppa un sistema AI in grado di leggere i gesti della mano

