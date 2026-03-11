Apple shock | il MacBook Neo a 599$ sconvolge il mercato

Apple ha annunciato il lancio del nuovo MacBook Neo al prezzo di 599 dollari, una mossa che sta attirando l’attenzione nel settore dei portatili. Il mercato globale dei computer portatili sta vivendo una fase di cambiamenti significativi, con l’azienda che entra in una fascia di prezzo tradizionalmente dominata da dispositivi Windows e ChromeOS. La notizia sta facendo discutere tra addetti ai lavori e consumatori.

Il mercato globale dei computer portatili sta vivendo un momento di profonda trasformazione, innescato dall’ingresso aggressivo di Apple in una fascia di prezzo precedentemente occupata da Windows e ChromeOS. Il lancio del nuovo modello, commercializzato come MacBook Neo a 599 dollari, ha costretto i principali produttori a rivedere le proprie strategie competitive. S.Y. Hsu, co-CEO di Asus, ha definito questa mossa uno shock per l’intera industria, evidenziando però limiti tecnici significativi come la memoria non espandibile. Mentre il dispositivo si posiziona nel segmento entry-level, la reazione della concorrenza indica che l’impatto reale richiederà tempo per manifestarsi pienamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Apple shock: il MacBook Neo a 599$ sconvolge il mercato Articoli correlati Macbook neo di apple a 599 dollari sfida chromebook e laptop windows economicimacbook neo: introduzione sintetica e mirata per capire l’impatto sul mercato dei dispositivi entry-level di Apple. MacBook Neo: Apple scuote il mercato dei portatili entry-levelIl MacBook Neo, il nuovo portatile entry-level di Apple, sta già attirando l’attenzione del settore prima ancora del suo debutto ufficiale. Contenuti utili per approfondire Apple shock il MacBook Neo a 599... Temi più discussi: 5 motivi per non acquistare un MacBook Neo (e preferire l'Air); MacBook Neo: il PC low-cost di Apple appare su Amazon per i preordini; Recensione dell’Apple MacBook Neo: un frutto delizioso e a portata di mano; Per il co-CEO di Asus il MacBook Neo è uno shock per il settore PC. Per il co-CEO di Asus il MacBook Neo è uno shock per il settore PCIl MacBook Neo con il suo prezzo di partenza di 599$ è uno shock per il settore dei PC con Windows. A riferirlo è stato martedì 10 marzo un dirigente di Asus nell’ambito della presentazione ... macitynet.it MacBook Neo è uno shock per l'industria dei portatili: l'ammissione di ASUS, che medita la contromossaIl debutto del MacBook Neo ha colto di sorpresa l’industria PC. ASUS riconosce che il prezzo di 599 dollari rappresenta una forte pressione per i notebook Windows. Competere con il nuovo laptop di App ... hwupgrade.it ASUS ammette che il MacBook Neo è uno shock per l’industria dei PC - facebook.com facebook MacBook Neo, primo sguardo all'interno: tanta batteria, trackpad interessante x.com