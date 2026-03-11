Apple ha lanciato un nuovo MacBook dal prezzo più basso rispetto ai modelli precedenti, ampliando così la sua offerta di prodotti più accessibili. La decisione arriva dopo il rilascio di iPhone di fascia economica, evidenziando la volontà dell’azienda di raggiungere una clientela più ampia. Il nuovo modello mantiene le funzionalità principali, ma a un costo inferiore rispetto alle versioni tradizionali.

Dopo gli iPhone adesso ha fatto anche un MacBook che costa la metà degli altri, perché si sta aprendo uno spazio nel mercato Da sempre i prodotti di Apple hanno un prezzo più alto di quelli della concorrenza. Quando nel 2007 una giornalista chiese al fondatore Steve Jobs perché non producessero computer più economici, lui sottolineò l’importanza della qualità e dell’assenza di compromessi: «Non possiamo mettere in commercio della spazzatura», disse. Tuttavia, negli ultimi anni, l’azienda ha gradualmente cambiato approccio, mettendo in vendita versioni più accessibili dei suoi prodotti di punta. Nel 2016, Apple presentò iPhone SE, una versione meno potente e più economica del suo smartphone, mentre più recentemente ha ridotto il prezzo del computer compatto Mac Mini e del portatile MacBook Air. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Apple fa sempre più prodotti economici

