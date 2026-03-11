Appennino Spring Games domenica 15 marzo al parco Allende di Langhirano

Domenica 15 marzo si svolgono gli Appennino Spring Games al Parco Allende di Langhirano. L’evento è organizzato da Special Olympics Italia Team Emilia Romagna e propone attività sportive e ludiche dedicate a persone di tutte le età. La giornata unisce sport, natura e inclusione, coinvolgendo partecipanti di diverse età e abilità lungo i percorsi all’interno del parco.

Sport, natura e inclusione si incontrano sull'Appennino parmense con gli Appennino Spring Games, la giornata di attività sportivo-ludiche organizzata da Special Olympics Italia Team Emilia Romagna in programma domenica 15 marzo al Parco Allende di Langhirano.