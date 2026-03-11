App Poste Italia Caserta prima in Italia con 375mila utenti attivi

A Caserta, la App di Poste Italia conta 375 mila utenti attivi, rappresentando la più alta percentuale in Italia rispetto alla popolazione locale. La provincia si distingue per aver raggiunto questo livello di utilizzo, con circa 374 utenti per ogni mille abitanti. La diffusione della piattaforma digitale di Poste si conferma come un dato rilevante a livello nazionale.

La transizione digitale di Poste è una realtà da record in provincia di Caserta, prima provincia in Italia in proporzione al numero di abitanti, dove sono 374.488 gli utenti che hanno usato l’app “P” nel 2025 pari al 41% dei residenti. L’app “p” rappresenta un unico punto di accesso digitale a. 🔗 Leggi su Casertanews.it

