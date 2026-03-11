Aperitivo con delitto Fitness l' ultima lezione

Sabato 28 marzo alle 20 e domenica 29 marzo alle 18, nel Teatro in casa – Interno 13 in via Casilina 431, zona Casilina a Torpignattara, si terrà l’evento “Aperitivo con delitto” intitolato “Fitness, l’ultima lezione”. La rappresentazione è ideata e interpretata da Piera Fumarola e Aldo Gordiani, e si svolge in un’atmosfera informale che combina la scena teatrale a un momento conviviale.

Sabato 28 marzo alle 20 e Domenica 29 marzo alle 18 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà l’aperitivo con delitto di e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “Fitness, l’ultima lezione”.Nel corso di aerobica della palestra Fitness ci sono diverse. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati "Fitness, l'ultima lezione", cena con delittoSabato 21 febbraio, Ortorosso ospita la Compagnia Delittiamoci per Cena con Delitto dal titolo “Fitness, l’ultima lezione”. Tutti gli aggiornamenti su Aperitivo con delitto Fitness l'ultima... Argomenti discussi: Un buffet con delitto alla Rocca, con un’area speciale per i bambini; Aperitivo con delitto il 13 marzo presso enoteca Conti Zecca a Leverano. Aperitivo con delitto Fitness, l'ultima lezioneSabato 3 gennaio alle 20.00 e Domenica 4 gennaio alle 18 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà uno l’aperitivo con delitto di e con Piera Fumarola ... romatoday.it