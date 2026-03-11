Anzio vandali in azione a piazzale Caduti di Nassiriya | distrutte le balaustre

A Anzio, nel piazzale Caduti di Nassiriya, alcuni vandali hanno danneggiato le balaustre, distruggendole e gettandole nella zona sottostante. L’episodio si è verificato l’11 marzo 2026 e ha causato danni alla struttura, con le balaustre divelte e abbandonate a terra. La presenza di detriti si nota chiaramente nell’area interessata dall’atto vandalico.

Anzio, 11 marzo 2026 – Grave atto vandalico a piazzale Caduti di Nassiriya, dove alcune balaustre sono state distrutte, divelte e gettate nella parte sottostante. A condannare con fermezza quanto accaduto sono il sindaco Aurelio Lo Fazio e l' assessore ai Lavori pubblici Pietro Di Dionisio, che parlano di un gesto grave ai danni di un bene pubblico e dell'immagine della città. "È un gesto gravissimo che condanniamo – dichiarano il sindaco e l'assessore – provvederemo alla sistemazione e individueremo i responsabili di un'azione che danneggia un bene pubblico e l'immagine della città". La polizia locale è impegnata nelle attività per risalire agli autori del gesto.