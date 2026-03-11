Anziano muore e la badante occupa la casa

Un'anziana persona è deceduta, e poco dopo la badante di 42 anni, insieme a un uomo di 45 anni, è stata denunciata dai carabinieri di Parma. Entrambi sono di origine dell’Est Europa e sono accusati di aver occupato illegalmente l’appartamento in cui viveva l’anziano di cui si prendevano cura. La vicenda è stata portata all’attenzione delle forze dell’ordine.

Una badante di 42 anni è stata denunciata insieme a un uomo di 45 anni dai carabinieri di Parma. I due stranieri, entrambi originari dell'Est Europa, sono accusati di aver invaso e occupato arbitrariamente l'appartamento in cui viveva l'anziano di cui la donna si prendeva cura.La morte. 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati L'anziano muore e l'ex badante straniera si impossessa abusivamente della casa: denunciata insieme a un 45enneI carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno denunciato un 45enne e una 42enne, entrambi originari dell’est Europa. Ricercata per maltrattamenti ad un anziano cui faceva da badante, 65enne in carcereIeri a Prignano sulla Secchia i Carabinieri hanno rintracciato e arrestato una donna di origini moldave di 65 anni, destinataria di un ordine di... Altri aggiornamenti su Anziano muore Temi più discussi: Trento, anziano muore dopo l'intervento: si indaga su un dispositivo medico; Precipita dall'albero alto dieci metri che stava potando, muore un 96enne; Badante muore d’infarto nella notte. L’anziano assistito sotto choc per ore; West Nile, anziano muore in ospedale, è il terzo decesso nel padovano. Reggio Calabria, malore fatale in centro: anziano muore in strada davanti ai passanti | NOME E DETTAGLIUn malore improvviso, nel cuore della città, ha spezzato la vita di un anziano cardiopatico di 85 anni a Reggio Calabria. L’uomo, Arcangelo Cervelli, si è accasciato sull’asfalto nei pressi dell’Istit ... strettoweb.com Roma – Incendio devasta appartamento, anziano muore arso vivoLa tragedia a Casal de' Pazzi ROMA – Un pomeriggio che si è trasformato in tragedia. Un uomo di 76 anni ha perso la vita in seguito a un incendio divampato ... etrurianews.it L’anziano muore d l’ex badante si impossessa abusivamente della casa - facebook.com facebook Trattore si ribalta, anziano agricoltore muore nel Tarantino. L'incidente nelle campagne di Castellaneta. La vittima aveva 82 anni #ANSA x.com