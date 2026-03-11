Anziana sedata fino al decesso Familiari risarciti

Un caso che ha coinvolto un’anziana sedata fino al decesso si è concluso con un risarcimento ai familiari. Dopo un procedimento legale durato, le parti hanno raggiunto un accordo e sono stati stabiliti i termini del risarcimento. I familiari hanno ottenuto un risarcimento consistente, chiudendo così una vicenda caratterizzata da attese e sospetti.

Una vicenda dolorosa – attese, sospetti e battaglie legali – si è conclusa con un risarcimento a cinque zeri. È la storia di un'ottantunenne di Varese, morta poche settimane dopo il ricovero in una Rsa di Ispra, e della battaglia intrapresa dai familiari per fare luce. L'epilogo in Tribunale a Varese, dove il giudice ha accertato le responsabilità della struttura nel rapido peggioramento delle condizioni fisiche della donna. Tutto ha inizio tre anni fa. I figli della donna, già provata da un disturbo neurocognitivo accompagnato da frequenti stati di agitazione, decidono con grande fatica di affidarla alle cure di una residenza per anziani. Una scelta dettata dalla speranza che la madre potesse ricevere l'assistenza necessaria in un ambiente protetto, con personale specializzato.