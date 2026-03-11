È stata presentata l’anteprima della collezione Autunno Inverno 202627, ispirata al tempo e all’arte di Aiko Miyanaga. La linea mette in mostra capi che rievocano un passaggio di transizione, tra passato e futuro, con forme che sembrano evolversi senza essere ancora definite. La collezione si concentra su dettagli e materiali scelti per rappresentare questa fase di mutamento.

C’è un momento preciso in cui le cose iniziano a cambiare forma. Non sono più ciò che erano, ma non sono ancora diventate altro. È in questo spazio sospeso che prende forma la collezione Autunno Inverno 202627 firmata Anteprima, un progetto che riflette sulla memoria e sulle tracce invisibili che il tempo lascia nella materia. Più che una proposta stagionale, è una riflessione silenziosa sulla trasformazione e sulla capacità della moda di custodire ciò che cambia. Per questa stagione la maison costruisce il racconto della collezione in dialogo con l’artista giapponese Aiko Miyanaga, nota per installazioni poetiche realizzate con materiali destinati a trasformarsi lentamente, dal sale al vetro fino alla naftalina. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Anteprima Autunno Inverno 2026/27, la collezione ispirata al tempo e all’arte di Aiko Miyanaga

