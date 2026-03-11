Andrea Pisani beve dal piede di Belen Rodriguez come Samurai Jay nel video di Ossessione | il fuori onda ‘piccante’ a Only Fun

Durante lo show televisivo in onda su Nove, un artista ha riproposto la scena del videoclip in cui si beve dal piede di Belen Rodriguez, scena già diventata virale nel video di “Ossessione” di Samurai Jay. La clip originale e la sua riproposizione sono state al centro dell’attenzione, attirando commenti e discussioni tra il pubblico.

Bere dal piede di Belen Rodriguez è il nuovo trend? Dopo la scena virale estratta dal videoclip di Ossessione di Samurai Jay in cui il cantante si abbevera dal piede della showgirl, la scena viene riproposta anche sul palco di Only Fun, lo show comico in onda su Nove. Questa volta, durante un fuori onda, è Andrea Pisani a inginocchiarsi e servirsi dello speciale 'bicchiere '. A OnlyFun va in scena la bevuta dal piede di Belen. "C'è dell'acqua? Non ho voce" fa sapere Pisani rivolgendosi alle persone dietro le quinte, "Non c'è un bicchiere" lo si sente poi dire, ed ecco che gli viene l'idea: "Belen mi presti il piede?". Rodriguez non si tira indietro e acconsente.