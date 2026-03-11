Ancora un femminicidio a Messina 50enne uccisa a coltellate

A Messina si registra un altro femminicidio, con una donna di 50 anni che ieri sera è stata uccisa a coltellate nel suo appartamento nel quartiere Lombardo. La vittima, identificata come Daniela Zinnanti, è stata trovata senza vita all’interno della propria casa. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabili.

È accaduto ieri sera. A ritrovare il corpo della donna è stata la figlia. La polizia ha fermato il presunto autore Ancora un femminicidio a Messina. Ieri sera una donna di 50 anni, Daniela Zinnanti, è stata uccisa a coltellate all'interno del suo appartamento del quartiere Lombardo. A ritrovare il cadavere, secondo le prime informazioni, sarebbe stata la figlia. La polizia ha fermato già un uomo, ex compagno della vittima e presunto autore dell'omicidio. Sul luogo del delitto anche la Scientifica e il medico legale. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

